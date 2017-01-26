Париж, 27 января, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр Франсуа Фийон снимет свою кандидатуру с президентской гонки в случае, если станет фигурантом расследования, которое ведётся в настоящее время в отношении его супруги Пенелопы Фийон. Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.

European People's Party Франсуа Фийон

По словам Фийона, оставаться кандидатом в президенты Франции ему может помешать только ситуация, при которой «будет затронута его честь». «Я всегда говорил о том, что не смогу претендовать на пост главы государства, если будет хоть какое-то свидетельство, что я преступил закон», — отметил экс-премьер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прокуратура Франции начала предварительное расследование после сообщений о возможном фиктивном трудоустройстве Пенелопы Фийон.

По информации французских СМИ, за восемь лет службы на посту помощника Франсуа Фийона жена бывшего премьер-министра заработала около 500 тысяч евро, при этом каких-либо прямых доказательств её работы в этой должности нет.

Пресс-секретарь Фийона Тьерри Солере подтвердил, что супруга действительно работала помощницей экс-премьера. «Это обычная практика, что супруги чиновников являются их сотрудниками», — сказал он, пояснив при этом, что Пенелопа Фийон не выставляла свою работу напоказ.