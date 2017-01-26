Филадельфия, США, 27 января, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что западные страны должны взаимодействовать с Россией с позиции силы, но при этом выстраивать отношения таким образом, чтобы избежать конфликта. Об этом она заявила 26 января в Филадельфии, выступая перед членами Республиканской партии США, передаёт Agence France-Presse.

Surrey County Council News Тереза Мэй

По мнению Мэй, перспектива возвращения ко временам холодной войны не является неизбежной. «Взаимодействовать с Россией нужно с позиции силы. Но мы должны выстраивать процессы таким образом, чтобы сделать сотрудничество более вероятным, чем конфликт», — заявила она.

Говоря о сотрудничестве с Москвой для разрешения конфликта в Сирии, Мэй предложила «обратиться к примеру Рональда Рейгана, который на переговорах с Михаилом Горбачёвым придерживался принципа «доверяй, но проверяй». С президентом России Владимиром Путиным, по её мнению, также следует «взаимодействовать, но быть начеку».

В своём выступлении Мэй также назвала Россию и Китай странами, которые «обладают небольшими традициями демократии и соблюдения прав человека», и отметила, что такие страны сегодня «чувствуют себя всё более уверенно в международных отношениях».

Напомним, во время визита в Вашингтон Тереза Мэй проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом, премьер Великобритании станет первым иностранным лидером, которого примет новый глава Белого дома.