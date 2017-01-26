Ереван, 27 января, 2017, 01:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 26 января был избран первым заместителем председателя правящей Республиканской партии Армении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

President.am Принято единогласно. Заседание Совета РПА

Под председательством президента Армении, лидера РПА Сержа Саргсяна 26 января вечером состоялось заседание Исполнительного органа партии, за которым последовало заседание Совета партии в расширенном составе.

«Избран новый Совет, в который вошли 35 новых представителей нашей партии. Избраны заместители председателя партии. Первым заместителем председателя партии избран член исполнительного органа РПА, премьер-министр Армении, господин Карен Карапетян. Заместителями председателя партии избраны Мушег Лалаян, Галуст Саакян и Армен Ашотян», — на пресс-конференции после заседаний заявил пресс-секретарь правящей партии Эдуард Шармазанов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства Карен Карапетян подал заявление о вступлении в ряды правящей партии 24 ноября 2016 г. Тогда для объяснения этого, крайне непопулярного шага, Карапетян привёл сразу 7 причин. Тогда же представители РПА сообщили, что вместе с премьером партию пополнили сразу 7000 новых членов. Согласно публикациям местных СМИ, новоиспечённые республиканцы — это работники «Газпром Армения», предприятия, которое долгие годы возглавлял Карапетян. Люди вовсе не были окрылены антикоррупционной риторикой нового премьера, а под угрозой увольнения просто подписали заявления.

Ранее одним из заместителей Сержа Саргсяна на посту председателя РПА был бывший премьер Армении Овик Абрамян, который за два дня до заседания Совета партии, неожиданно заявил, что покидает ряды партии. Должность же первого заместителя председателя была учреждена совсем недавно, по мнению наблюдателей, специально для Карена Карапетяна.