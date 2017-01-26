Москва, 27 января, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Четверо неизвестных совершили налёт на ювелирный салон на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

Ювелирный магазин

Нападение было совершено вечером 26 января в доме №23 по улице Генерала Кузнецова, где располагается магазин «Ваше золото»

«Вошли четверо неизвестных в масках. Угрожая сотрудникам молотками и другим строительным инвентарём, они разбили витрины и похитили ювелирные изделия», — сообщил собеседник агентства.

По информации портала Life, во время ограбления злоумышленники ранили несколько человек. Захватив ювелирные изделия нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, уточняется сумма похищенного. Принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.