Ереван, 27 января, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Похоже, власти Армении прислушались к общественному мнению, что происходит крайне редко, и всё же решили перенести день проведения парламентских выборов, которые указом президента Сержа Саргсяна назначены на 2 апреля.

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Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов после заседаний Исполнительного органа и Совета РПА заявил, что если все без исключения политические игроки придут к договоренности о том, чтобы на 3−4 дня отложить день выборов, то Республиканская партия Армении не видит никаких политических препятствий.

«В эти дни некоторые наши партнеры из разных партий представили свои предложения по поводу дня выборов, поскольку в этот день исполняется годовщина четырехдневной войны. Наша позиция такова: 2 апреля — это день национального сплочения, единения, день поминовения наших павших героев, и если все политические игроки придут к политическому согласию, чтобы на несколько дней отложить выборы, то РПА не видит для этого никаких политических препятствий. Республиканская партия готова обсудить этот вопрос со всеми политическими силами», — сказал Шармазанов.

Когда материал был готов к публикации пресс-служба президента Армении распространила текст выступления Сержа Саргсяна на заседании Совета партии, где он также высказался за перенос выборов на несколько дней.

Президент отметил, что в эти дни на политическом поле есть некоторые разногласия в связи с назначением даты выборов на 2 апреля.

«У наших юристов есть убедительные доводы, что это наиболее эффективное правовое решение, и по этому поводу еще будут обнародованы экспертные оценки. Честно говоря, вне юридических формулировок меня это тоже беспокоит. Я хотел 2 апреля и последующие несколько дней посвятить нашим героям, их памяти, их чествованию. Я хотел, чтобы в эти дни мы представили нашему обществу огромную работу в сфере строительства армии, проведенную за год после апрельской войны, новые решения и новые достижения. Я хотел, чтобы мы все вместе заверили наш народ, заверили мир, что мы поступим аналогичным образом во всех подобных случаях. Конечно, независимо от выборов, мы это делаем и сейчас. Лично я был не против, когда подписывал приказ, и сейчас не против перенести дату выборов на 4−5 дней. Но, подождем еще немного, когда станут известны все участники выборов, и мы сможем прийти с ними к согласию, со всеми без исключения, я думаю, нам ничто не помешает, если мы на пару дней отложим дату выборов. Если мы придем к политическому согласию, то, я уверен, наши юристы дадут этому обоснование, и избирательный процесс не будет нарушен. Но, подождем, посмотрим, что будет», — сказал президент.

Как ранее писало ИА REGNUM, назначение парламентских выборов в Армении на 2 апреля вызвало негодование в общественных кругах, так как именно в этот день страна будет вспоминать героев, погибших год назад в Карабахе.

С критикой подобного решения выступили многочисленные общественные деятели, а юристы представили также правовые аргументы, согласно которым назначение выборов на 2 апреля противоречит Конституции.