Вашингтон, 27 января, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Высшие руководители Госдепартамента США написали заявление об отставке по просьбе администрации нового президента США Дональда Трампа, а не из-за противоречий в связи со сменой руководства Белого дома, передаёт телеканал CNN.

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По информации источника телеканала, сотрудники американского внешнеполитического ведомства получили уведомление от Белого дома о том, что новая администрация в их услугах не нуждаются.

«Нет никакой попытки проявить неуважение к президенту, они не увольняются. Это Белый дом проводит чистку», — заявил собеседник телеканала.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что руководство Госдепартамента подало в отставку на фоне массовых увольнений тех сотрудников ведомства, которые несогласны с политическими принципами новой администрации США.

Отмечалось, что среди подавших в отставку дипломатов числятся глава управления делами дипмиссий Джентри Смит и помощники госсекретаря Джон Барр и Мишель Бонд. Издание особо подчеркивает сложность восполнения таких кадровых потерь, которые нельзя заменить простым набором новых людей.