Рим, 27 января, 2017, 00:53 — ИА Регнум.



Германия в ЕС

Corriere della Sera опубликовала статью «Игры, в которые Берлин не играет», в которой обвиняет Германию в «ошибочной» геополитике, а именно — в желании на протяжении всей своей истории завоевать или подружиться с Россией. А поскольку Германия претендует сегодня на роль лидера ЕС, такая политика становится ошибочной, ведь она не учитывает интересы южных стран ЕС — Италии, Греции и Испании, которые остаются наедине со своими проблемами.

Если бы Гитлер после победы над Францией в 1941 году вместо того, чтобы вести войну с Советским Союзом, принял бы решение о запуске армии нацистов в восточную часть Средиземного моря, до Суэцкого канала, а затем на Ближний Восток, он мог бы ранить в самое сердце Британскую империю, и, скорее всего, Вторая мировая война закончилась бы иначе, — пишет автор статьи Эрнесто Галли Делла Лоджа.

Почему Гитлер напал на восток? Ответ в статье следующий: из-за его (Гитлера) фанатичной идейно-расовой ненависти к «иудо-большевизму», конечно, но и по другой причине, не менее важной. Потому что он действовал по немецкой традиции, которая видела историческую судьбу Германии в Восточной Европе, и дальше не восток, в перспективе столкновений с славяно-русским миром. Традиция исторических воспоминаний — от путешествий викингов в Киевскую Русь, от желания тевтонцев завоевать земли вдоль Балтики — воодушевленные своего рода фатальным притяжением русской культуры.

После окончания советской империи эта традиция «идти на восток» начала ощущаться сильнее. Конечно, не как стремление к территориальной экспансии, но как исследование возможностей энергетических поставок и рынков для Германии, поиска сбыта немецких промышленных товаров, а также возможность культурного проникновения. Все это, однако, в отношении России без раздражающей необходимости иметь дело с независимым общественным мнением: наоборот, «необходимо иметь дело непосредственно с единой центральной властью». С тем, «кто сидит в Кремле и отвечает за все». Но смотреть на восток означает не смотреть в сторону с юга, не обращать внимания на Средиземноморье.

А именно в этом регионе, по мнению издания, идут два решающих матча для всего континента. От исхода которых, помимо всего прочего, зависят также и восточные равновесия.

Первая игра заключается в будущем Европейского союза. Если Испания, Италия и Греция не смогут остаться в ЕС, если правила ЕС не будут совместимыми с текущими экономическими трудностями этих стран, с их потребностями в области развития (эти страны практически в одиночку решают гигантскую проблему миграции из Африки), тогда, действительно, трудно думать, что любое европейское строительство будет продолжаться, что ЕС будет жизнеспособным в долгосрочной перспективе. Даже единая валюта будет не в состоянии держать эти страны. ЕС может распасться.

Вторая решающая игра для ЕС в районе Средиземноморья — игра военно-политическая. Между Стамбулом и Танжером сегодня здесь проходит граница конфликтов, войн, революций, напряженностей всех видов, от Афганистана до Персидского залива, от Африки к югу от Сахары. «Думать о том, чтобы не контролировать в политическом и военном отношении эти границы, думать, что любая европейская политическая организация может избежать этого, позволяя ситуации развиваться как придется, просто равносильно самоубийству и близорукости», — подчеркивает издание и обвиняет Германию в том, что она, кажется, не замечает этого, или ей все равно. Южные страны Европы являются для нее просто «досадным препятствием» в экономическом и производственном триумфальном шествии, в котором она чувствует себя королевой и лидером. В этом существенном отсутствии интереса, в этом чувстве странности и удаленности от юга и выражается та геополитическая модель, упомянутая в самом начале. Модель, которая учитывает географическое положение Германии на континенте, она находится в центре, то есть является типичным «центром силы».

Однако, как подчеркивается в статье, именно это «глубокое непонимание роли и значения Средиземноморья», эта неспособность понять «существенный характер этой морской геополитической границы», культурно-исторического статуса Европы, именно эти факторы в конечном итоге делают так, что Германия по-прежнему не в состоянии стать эффективным лидером Европейского союза.