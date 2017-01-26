Москва, 27 января, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Предложенный Россией проект новой Конституции Сирии гарантирует свободу мысли, слова, совести и вероисповедания, в том числе защиту храмов. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на проект, полученный от источника в сирийской оппозиции.

Beshr Abdulhadi Сирия

«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Государство обеспечивает в соответствии с законом свободу печати и массовой информации», — говорится, в частности, в документе.

В проекте также прописан запрет пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Кроме того, в документе закрепляется право каждого человека на участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Отмечается, что право принимать участие в государственных делах и реализовывать свои политические права имеют как мужчины, так и женщины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация, которую он возглавлял на переговорах в Астане, передала представителям вооружённой сирийской оппозиции проект Конституции Сирии.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, разработанный в России проект не ставит в жесткие рамки ни одну из сторон конфликта.