Острава, Чехия, 27 января, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли золотую медаль на чемпионате Европы в чешской Остраве в соревнованиях спортивных пар.

Коньки

Итоговый результат российских фигуристов составил 227,58 балла.

Серебро завоевали выступающие за Германию Алена Савченко и Бруно Массо (222,35 балла), а бронза досталась французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре (220,02 балла).

Четвёртое и пятое места также достались российским парам. Ксения Столбова и Фёдор Климов показали результат 216,51 балла, Наталья Забияко и Александр Энберт — 200,75 балла.