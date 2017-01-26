Ставрополь, 27 января, 2017, 00:14 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

В Ставропольском крае экс-глава муниципалитета второй раз осужден за мошенничество. В этот раз бывший руководитель Журавского сельсовета признан виновным в мошенничестве, благодаря которому получил премии на сумму 508 тыс. рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, Владимир Толстов внес в протокол заседания совета депутатов Журавского сельсовета ложные сведения о единогласном утверждении депутатами «Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального образования Журавского сельсовета», согласно которому глава администрации наделен полномочиями по премированию самого себя.

После этого Толстов подписал подложное решение совета депутатов «Об утверждении положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального образования Журавского сельсовета».

В течение трех последующих лет на основании этого решения он премировал себя на общую сумму 508 тысяч рублей.

Решением суда Толстов оштрафован на сумму 200 тыс. рублей. Суд обязал его выплатить незаконную премию в местный бюджет. Экс-чиновник также лишен права занимать должности государственного и муниципального служащего на срок два года и два месяца.

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Отметим, что это уже второе обвинительное решение суда в отношении Толстого. В апреле 2016 года он был осужден за мошенничество с использованием служебного положения, за то, что похитил 31 780 рублей, выделенные учреждению культуры на телевещательное оборудование.

Суд назначил Толстову штраф размером 100 тысяч рублей. Осужденный также лишен права занимать госдолжности сроком на 1 год.

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Журавский сельсовет включает в себя два населенных пункта общей численностью населения 3,6 тыс. человек.