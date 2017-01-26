Москва, 27 января, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Легковой автомобиль, которым управляла девушка, пробил ограждение и влетел в Москву-реку на Савинской набережной в столице. Об этом сегодня, 27 января, сообщает Life.

Вячеслав Рассохин. Ледоход на Москва-реке

Сообщается, что легковой автомобиль, за рулем которого находилась девушка, пробил ограждение Савинской набережной в столице и упал в Москву-реку. На помощь девушке пришел мужчина, который прыгнул в холодную воду и вытащил девушку из автомобиля. Другой мужчина помог обоим выбраться из воды.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Пострадавшая госпитализирована.