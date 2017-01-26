Москва, 27 января, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Вашингтон не предоставил Москве никакой информации по вопросу пресловутых «хакерских атак», несмотря на неоднократные личные обращения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, американские «коллеги» не передали практически ничего, в то время как в СМИ США регулярно появляются сообщения о кибератаках «русских хакеров» на различные ресурсы США.