Тегеран, 26 января, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Иранская актриса Таране Алидости, сыгравшая роль в номинированной на «Оскар» драме, отказалась присутствовать на церемонии вручения премии Американской киноакадемии в следующем месяце в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов из мусульманских стран, сообщает 26 января Reuters.

Mohammad Hassanzadeh Таране Алидости

«Запрет на выдачу виз для граждан Ирана является расистским. В независимости от того, позволят ли присутствовать на этом мероприятии или нет, я откажусь от участия на церемонии вручения премии Американской киноакадемии в знак протеста», — написала Алидости на своем аккаунте в Twitter.

Напомним, указы Трампа, которые он намерен подписать в ближайшие дни, будут включать ограничение на въезд в США беженцев из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Кроме того, запрет коснется и некоторых лиц из этих стран, имеющих визы.