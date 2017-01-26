Ставрополь, 26 января, 2017, 23:49 — ИА Регнум.



В Ставропольском крае в суд направлено дело о секс-насилии над пятилетней девочкой. 66-летний мужчина предстанет пред судом за насильственные действия сексуального характера.

В Пятигорске мужчина надругался над пятилетней внучкой своей супруги. Девочка подверглась сексуальному насилию, когда гостила в доме своей бабушки, озвучили корреспонденту ИА REGNUM версию следствия в региональном управлении Следственного комитета.

За молчание обвиняемый пообещал девочке, что купит игрушку и кошку. Если вдруг она заговорит с кем-то о случившемся, он обещал ее наказать «ремешком в кровь».

Девочка рассказала все своей матери и та обратилась в полицию.

В СКР отметили, что обвиняемый свою вину не признавал, списывая всё на детские фантазии. Следственным органам пришлось проводить восемь судебных экспертиз, в том числе, медицинские, психолого-психиатрическую, компьютерную, психофизиологическую с применением полиграфа.

Все разговоры с девочкой велись в присутствии психолога.

Отметим, что сексуальное насилие — одно из самых распространенных преступлений в отношении детей на Ставрополье. Нередки также угрозы убийством в отношении детей и подростков. В 2016 году отмечается рост подобных преступлений в регионе. Потерпевшими признаны свыше 230 детей.

Уже в начале года СКР сообщал о подобном преступлении. На Ставрополье в ауле Сабан-Антуста Туркменского района рецидивист совершил секс-насилие над семилетней девочкой, которая приехала к родственникам погостить. Выяснилось, что подсобный работник ранее был судим в том числе за сексуальные посягательства на детей.