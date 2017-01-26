Киев, 26 января, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий присутствие иностранных войск на территории страны, сообщается на официальном сайте Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Sea Breeze 16

Закон подписан в рамках подготовки Украины к совместным украинско-американским учениям Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Ранее, 19 января, присутствие иностранных войск на украинской территории в рамках военных учений одобрила Верховная рада. Согласно тексту подписанного закона, в течение 2017 года на территории Украины могут находиться подразделения США, стран — членов НАТО, а также стран-участников программы «Партнерство ради мира». Численность иностранных войск ограничена тремя тысячами военнослужащих с вооружением и техникой, вплоть до шести самолетов и вертолетов.