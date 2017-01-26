Москва, 26 января, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Советник президента Российской Федерации по развитию информационных технологий Герман Клименко заявил, что не призывал ограничивать в России Интернет, как это делают в Китае. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 26 января.

Germanklimenko Герман Клименко

Клименко пояснил, что в рамках курса «Армия и общество» он читал лекцию по поводу того, как регулируется Интернет в мире.

«Была большая лекция и вот кусочек, который был связан с регуляторикой… Китайский опыт очень любопытный, но есть разные варианты, это не только китайская история. Почему из этого получилось, что я призываю закрывать, не очень понятно», — сказал Клименко.

Журналисты уточнили у Клименко, предлагал ли он использовать в России китайский опыт регулирования Интернета, он ответил: «Нет, конечно».

Напомним, ранее сообщалось, что Клименко читал лекцию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России, где сказал, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность — это ограничение интернета, как в Китае.

В Институте развития Интернета (ИРИ), который возглавляет Клименко, подчеркнули, что их руководитель никогда не предлагал ограничивать свободу Интернета.