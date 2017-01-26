Вашингтон, 26 января, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Неизвестное науке насекомое обнаружили в куске янтаря исследователи из университета американского штата Орегон, сообщает портал Phys.org.

Hans Splinter Янтарь

Установлено, что существо жило около 100 млн лет назад, но ученые не могут отнести его ни к одному из 31 описанных наукой отрядов насекомых.

По сообщениям учёных, существо отчасти напоминает муравья. У него была треугольная голова и выпуклые глаза. Крылья у существа отсутствовали.

На данный момент ученые решили выделить обнаруженное ими насекомое в отдельный отряд под названием Aethiocarenodea.