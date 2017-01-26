Ставрополь, 26 января, 2017, 23:06 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Вручение государственных наград Российской Федерации

Директор пятигорского предприятия ОАО «Холод» Виктор Соломко награждён Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом РФ.

Виктор Соломко более 30 лет компанию ОАО «Холод». Это ведущее в Северо-Кавказском федеральном округе предприятие по производству мороженого, слоеного и слоено-дрожжевого теста, замороженных полуфабрикатов с различными начинками, а также по хранению, охлаждению и замораживанию продуктов питания.

Как сообщается на сайте ОАО «Холод», предприятие выпускает более ста наименований мороженого, качество которого отмечено российскими и международными наградами.

Глава предприятия Соломко развивает розничную сеть по продаже своей продукции на Ставрополе и в других регионах России, а также ведет активную политическую деятельность. Ранее он явллся депутатом как местной думы Пятигорска, так и законодателем регинального парламента.

На сайте кремля сообщается о том, что вручение государственных наград прошло 26 января в Екатерининском зале Кремля. Владимир Путин удостоил наград и званий более тридцати человек, достигших успехов в науке, культуре, медицине, сельском хозяйстве, духовной и производственной деятельности.

С президентской наградой Виктора Соломко поздравил губернатор Владимир Владимиров.

«Высокая государственная награда является справедливым подтверждением Вашего вклада в развитие отечественной перерабатывающей отрасли, в социально-экономический рост нашего региона», — процитировали корреспонденту ИА REGNUM слова губернатора в пресс-службе главы региона.

Губернатор выразил уверенность, что и в дальнейшем знания, талан и опыт Соломко будут служить на благо Ставрополья.