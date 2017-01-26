Великий Новгород, 26 января, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Дополнительные выборы депутатов думы Великого Новгорода пятого созыва по двум одномандатным избирательным округам — №5 и №6 — состоятся 9 апреля 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии города, выдвижение кандидатов продлится до 14 февраля.

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Для регистрации кандидата в депутаты думы Великого Новгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5 необходимо 56 подписей избирателей, по округу №6 — 64 подписи.

В пресс-службе Новгородского регионального отделения «Единой России» ИА REGNUM сообщили, что партия определилась с кандидатами для выдвижения на этих выборах. Сегодня, 26 января, состоялось предварительное внутрипартийное голосование по выдвижению кандидата от партии по одномандатному избирательному округу №6.

В партийном отборе намеревались участвовать трое кандидатов, но один из них — директор Центра по работе с детьми и молодёжью «Алые паруса» Владимир Аверкин заявил, что будет баллотироваться по другому округу (№5) в качестве самовыдвиженца, в котором единороссы по результатам праймериз решили выдвинуть на выборы Светлану Петрову — помощника депутата Андрея Ломанова. Сняв свою кандидатуру, Аверкин призвал однопартийцев поддержать кандидатуру начальника Клинического госпиталя ветеранов войн Эдуарда Григорьева. Его и поддержали большинство выборщиков — 40 из 45.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в думе Великого Новгорода — 30 депутатов, половина из которых избирается по одномандатным округам, другая половина — по партийным спискам. Полномочия депутатов думы нынешнего, пятого созыва, истекают в 2018 году.