Бангкок, 26 января, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Таиланда изъяли крупную партию наркотиков и задержали 14 подозреваемых, сообщает 26 января Bangkok Post.

Highway Patrol Images Полиция Таиланда

Сотрудники Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Таиланда провели семь операций и изъяли 31 килограмм кристаллического метамфетамина, 1,4 млн таблеток метамфетамина, 650 граммов кокаина и 1,5 килограмма опиума.

Среди задержанных была россиянка Юлия Макучова. Полиция арестовала ее в аэропорту Суварнабхуми. Рентгеновские снимки показали, что в желудке задержанной находились 57 небольших пакетиков кокаина. Общий вес партии кокаина составил 650 граммов.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники полиции Таиланда задержали четырех курьеров и крупную партию наркотиков стоимостью около $10 млн. В провинции Пхрэ остановили грузовик, перевозивший рис. В нем обнаружили 700 тыс. таблеток метамфетамина и 65 килограммов кристаллического метамфетамина.