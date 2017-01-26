Лондон, 26 января, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Французский форвард М'бай Ньянг передан итальянским «Миланом» в аренду «Уотфорду» с правом выкупа, сообщает официальный сайт британского футбольного клуба.

Benoit-caen М'бай Ньянг

В аренде 22-летний нападающий пробудет до конца сезона-2016/17. Кроме того, «Уотфорд» получил право выкупа Ньянга летом текущего года. М'бай Ньянг будет играть за «Уотфорд» под 21-м номером.

Напомним, Ньянг перебрался в «Милан» в 2012 году из французского футбольного клуба «Кан». В 2014 году футболист уже сдавался в аренду в «Монпелье», а в 2015-м — в клуб «Дженоа». В текущем сезоне Ньянг выступил в 18 матчах серии А, в ходе которых забил три гола.