Лондон, 26 января, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Но, оказывается, ничто не вечно под луной и даже такие ястребы, как главный дипломат Великобритании, могут менять свое мнение. Иногда и на противоположное.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Boris

«Борис Джонсон заявил об изменении политики Великобритании в отношении Башара Асада в Сирии. Глава дипведомства считает, что Асад не должен быть лишен возможности баллотироваться в президенты Сирии в случае заключения мирного соглашения, — пишет газета, анализируя заявление, сделанное Джонсоном в Вашингтоне накануне встречи Терезы Мэй с Дональдом Трампом. — Глава британского МИДа признал, что вступление в должность нового президента США явилось основанием для пересмотра подхода британского МИДа к вопросам, связанным с Сирией».

«Мы продолжаем считать, что Асад должен уйти, но это не означает, что ему запрещено вернуться. Мы долгое время повторяли как мантру, наше требование об его уходе, однако сегодня ситуация изменилась: демократию никто не отменял и возможности быть избранным должны быть у всех», — цитирует издание Бориса Джонсона.

Guardian подчеркивает, что глава дипведомства Великобритании также заявил, что «сотрудничество российских и британских войск в антитеррористических операциях в будущем представляется вероятным — еще несколько недель назад представить, что первое лицо МИДа произнесет такие слова, было невозможно».

«Великобритания была одной из самых сильных критиков России. Изменение тона политика отражает новое настроение в Белом доме, — резюмирует издание. — Джонсон сказал, что с Москвой придется сотрудничать, хотим мы этого или нет. По его мнению, нельзя бесконечно отталкивать их и демонизировать русских».