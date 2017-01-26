Москва, 26 января, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Разработанный в России проект Конституции Сирии не ставит в жесткие рамки ни одну из сторон конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Beshr Abdulhadi Сирия

По словам Захаровой, проект Конституции Сирии, предложенный Москвой, является скорее приглашением к дискуссии по вопросу будущего Сирии, а не какими-то рамками, в которые будут помещены разные группы сирийской оппозиции.

Напомним, предложенный Россией проект Конституции Сирии подразумевает право президента страны на объявление референдума по важным для общества вопросам.