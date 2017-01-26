Мадрид, 26 января, 2017, 22:34 — ИА Регнум. «Пока женщины дефилировали против Трампа по улицам Парк-сити в Штате Юта, компьютеры фестиваля Sundance подверглись хакерской атаке. Пираты обрушили сайт фестиваля и отключили освещение в кинозалах, где должны были состояться несколько выступлений участников», — пишет американский корреспондент издания Мария Эстевес.

Мускулы

«У нас нет никакой информации, кто это сделал, но наша команда отслеживает систему и пытается добиться, чтобы она нормально функционировала. Голоса наших художников будут услышаны», — цитирует журналистка «ответственного по связи с прессой фестиваля», не называя при этом его имени.

«Сторонники теории заговоров утверждают, что нападение совершено русскими хакерами. В знак протеста против демонстрации на фестивале документального фильма «Икар» о допинге в русском спорте и преследовании российскими правоохранительными органами бывшего главы антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, перебравшегося в США», — сообщает Эстевес, по манере изложения которой видно, что она целиком и полностью разделяет точку зрения этих самых «сторонников теории заговоров».

То, что «источники в ФБР говорят, что у них нет подтверждающих эту версию улик» репортера не смущает. Поскольку в ее распоряжении есть мнение, которому можно стопроцентно доверять: «Продюсер фильма Дуг Блаш предполагает, что напали русские, потому что в фильме Путин показан с плохой стороны».

Есть, правда, и другое мнение: «У русских вызвала негодование демонстрация фильма Zero Days о войне России против терроризма в Сирии. По мнению The Hollywood Reporter в фильме слишком много критики Путина».

Слабая надежда на то, что все-таки в отключении электричества в американских кинозалах виноват не российский лидер, а президент США, таится в последнем абзаце текста: «Вполне возможно, что сайт фестиваля обрушили сторонники Трампа, которому не понравился фильм An Inconvenient Sequel, где рассказывается о катастрофах, которые принесет планете глобальное потепление. Трамп, как известно, склонен считать климатические изменения фикцией и отказывается участвовать в мировых форумах, посвященных этой проблеме».

Остается выразить удивление тем, что специалисты по журналистским расследованиям и обличениям слишком долго анализировали ситуацию, чтобы сделать выводы: показы названных выше фильмов состоялись 21 и 22 января, тогда же случились и все так называемые «хакерские атаки», а также конец света (в кинотеатрах). А раскрытие тайны состоялось только 26-го. Стоит ли так долго мучиться сомнениями и сопоставлением фактов, если есть универсальный, подходящий для всех случаев жизни ответ: «во всем виноваты русские хакеры»?