Вашингтон, 26 января, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Все высшие руководители Государственного департамента США написали прошения об отставке, сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Издание подчеркивает, что это решение принято верхушкой Госдепа на фоне массовых увольнений тех сотрудников внешнеполитического ведомства, которые несогласны с политическими принципами новой администрации Белого дома.

По информации The Washington Post, среди подавших в отставку дипломатов числятся глава управления делами дипмиссий Джентри Смит и помощники госсекретаря Джон Барр и Мишель Бонд. Издание особо подчеркивает сложность восполнения таких кадровых потерь, которые нельзя заменить простым набором новых людей.

Кроме того, в политической среде США издание отмечает беспокойство, вызванное кадровой политикой новой администрации, и опасения влияния этой политики на работу Госдепа США.

Напомним, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония его инаугурации состоялась в Вашингтоне.