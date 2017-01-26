Санкт-Петербург, 26 января, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Жилье для Верховного суда России и Судебного департамента в Санкт-Петербурге возведет калужская компания «Каскад-Энерго». Это следует из документов на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Судьи. XVIII век

На проспекте Добролюбова на Петроградской стороне появится комплекс зданий общей площадью 224,6 тыс. кв. метров, включая сам Верховный суд РФ, Судебный департамент, инженерно-технический блок, парковка, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана на 30 тыс. кв. метров. Жилой комплекс, в котором судьи и аппарат получат 600 квартир, займет 77,6 тыс. кв. метров, его планируют сдать к октябрю 2019 года.

Стоимость проекта была снижена с 6,2 млрд до 5,8 млрд рублей. Компания «Специальное тоннельное строительство» предложила реализовать проект за 5,4 млрд рублей, но конкурсная комиссия отдала победу калужским строителям. ООО «Каскад-Энерго» входит в московскую ГК «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна.

Добавим, 12 января были подведены итоги конкурса на застройку нежилой части квартала за 28,9 млрд рублей, победителем стала УК «Кредо». Однако затем другой участник, ПСБ «Жилстрой», подал жалобу в ФАС, и, хотя ее и признали необоснованной, последующая проверка привела к тому, что результаты конкурса пришлось аннулировать 24 января из-за нарушения законодательства о госзакупках.

УК «Кредо» участвовала и в конкурсе на строительство жилого квартала, но не преуспела.