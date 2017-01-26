Минск, 26 января, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Белоруссия и Сербия в ближайшие годы намерены увеличить взаимный товарооборот до $500 млн в год. Об этом заявлено на встрече глав правительств двух стран Андрея Кобякова и Александра Вучича, состоявшейся 26 января в Минске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.by Александр Вучич, Андрей Кобяков

Как сообщает пресс-служба правительства Белоруссии, за семь лет в рамках режима свободной торговли товарооборот двух стран увеличился почти в пять раз, превысив в 2015 году $250 млн.

«В 2016 году в условиях непростой экономической ситуации наши показатели значительно снизились. Однако потенциал экономик позволяет выйти на более интенсивный уровень экономического взаимодействия. Нарастить товарооборот с Сербией до $500 млн в ближайшие годы — это реальная планка двустороннего сотрудничества», — заявил Кобяков.

Он отметил, что для достижения этой цели Минск предлагает переходить от торговли к углублённому инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству, выходить на прямые поставки товаров между странами, минуя посредников, в том числе путём создания совместных торгово-инвестиционных компаний и сборочных производств.

По мнению Кобякова, Белоруссия и Сербия по многим направлениям могут составлять серьёзную конкуренцию западным компаниям. Белорусская сторона, по его словам, готова к реализации проекта по совместному производству пожарных машин на базе шасси МАЗ для нужд Сербии, а также заинтересована в создании международного холдинга по производству автокомпонентов на базе предприятий «Белавтогаз» и «Петар Драпшин».

Вучич согласился с белорусским коллегой, отметив, что Сербия и Белоруссия имеют потенциал для товарооборота до $500 млн к 2019 году. «Сербия открыта к сотрудничеству с Белоруссией во всех областях, в особенности в строительстве, здравоохранении, автомобильной и специализированных отраслях», — приводит его слова пресс-служба правительства Сербии.

Премьер Сербии отметил, что «увеличить экономический и торговый обмен в 2016 году не было возможности из-за цен на нефть, падения курса рубля и проблем, с которыми сталкивались Россия и Белоруссия, но теперь могут быть активизированы усилия для того, чтобы достичь этого в 2017 году».

Вучич обратил внимание, что Сербия больше импортирует, чем экспортирует из Белоруссии, и отметил, что страна готова увеличить объёмы экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции, мебели и готовых промышленных изделий.

Белград и Минск, по его словам, заинтересованы также в создании совместных предприятий по производству боеприпасов и оружия для поставок на рынки третьих стран. Кроме этого, обсуждается закупка у Белоруссии «на самых выгодных условиях» дополнительного оборудования и вооружения для нужд Армии Сербии, в первую очередь для защиты неба.

По итогам переговоров Андрея Кобякова и Александра Вучича был подписан пакет межравительственных соглашений в сферах военно-технического сотрудничества, здравоохранения, спорта и туризма, межрегионального сотрудничества. Также подписана Дорожная карта по сотрудничеству между Белоруссией и Сербией на 2017−2018 годы. Документ включает более 50 мероприятий и определяет базу двустороннего взаимодействия в области промышленности, науки и техники, сельского хозяйства, использования природных ресурсов, нефтепродуктов и в других сферах.

Премьер-министр Сербии сообщил, что Белград направлял приглашения и рассчитывает на визиты Александра Лукашенко и Андрея Кобякова, а также готов принять представителей деловых кругов Белоруссии. Стороны договорились организовать очередные заседания межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и проводить деловые советы по сотрудничеству между торгово-промышленными палатами двух стран.