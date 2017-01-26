Симферополь, 26 января, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Власти Крыма прокомментировали заявление правительства Украины о том, что Киев готовит документ по «реинтеграции» полуострова. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 января, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Вон из Крыма, фашистская нечисть

Напомним, ранее сегодня украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что в правительстве готовят два документа: по «реинтеграции Крыма» и «реинтеграции Донбасса». Черныш подчеркнул, что в документах не будут содержаться положения о восстановлении экономических связей с этими регионами.

В Крыму и Донбассе откровенно посмеялись над нелепыми попытками Киева заявить свои претензии на эти территории. «Просто попытка опять привлечь внимание к претензиям Украины на позицию в отношении того, что уже окончательно утрачено в связи с волеизъявлением крымского народа», — сказал Мурадов.

Он отметил, что с таким же неблагоразумием в Польше могут разрабатывать планы по реинтеграции Галичины, исторической области в Восточной Европе, которая примерно соответствует современным Ивано-Франковской, Львовской и части Тернопольской областей Украины.

Мурадов не видит смысла в таких попытках. «Они ни к чему не ведут и даже, я думаю, вызывают смех и раздражение в международном сообществе. Такими путями Украина может только показывать всему миру банкротство своей позиции», — пояснил вице-премьер правительства Крыма.