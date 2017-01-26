Эль-Баб, Сирия, 26 января, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Боевые самолеты ВКС России и ВВС Турции вновь нанесли совместные удары по объектам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», сообщает Министерство обороны России.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Авиаудар был нанесен по позициям террористов в сирийской провинции Алеппо в районе населенного пункта Эль-Баб. Для этого были использованы российские фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители СУ-35С. ВВС Турции применили многоцелевые истребители F-16 и F-4.

Сообщается, что авиаудар был спланирован в результате обмена информацией между центром управления турецких ВВС и пунктом управления ВКС России на базе Хмеймим. После дополнительной разведки целей при помощи беспилотников и средств космической разведки был нанесен удар, в результате которого самолеты ВКС России уничтожили три пункта управления и узла связи, а также несколько опорных пунктов террористов.

Напомним, совместные авиаудары по позициям боевиков ИГ в районе сирийского города Эль-Баб ВКС России и ВВС Турции наносят с 18 января 2017 года.