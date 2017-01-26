Минск, 26 января, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Белоруссия с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановления 26 января опубликовала пресс-служба правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ставка экспортной пошлины на сырую нефть со следующего месяца будет повышена с $79,1 до $89,5 за тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $43,5 до $49,2 за тонну, на товарные бензины — с $23,7 до $26,8 за тонну.

Пошлина на лёгкие и средние дистилляты увеличится с $23,7 до $26,8 за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

«В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были снижены», — уточняется пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия согласованно изменяют ставки вывозных нефтепошлин, что предусмотрено договорённостями в рамках Таможенного союза. В 2015 году правительством России было принято решение о перечислении всего объёма вывозных нефтепошлин, ранее поступавших в российский бюджет, в госбюджет Белоруссии.

Экспорт нефтепродуктов, выработанных из импортируемой по «интеграционным» ценам российской нефти, является важнейшей статьёй экспорта постсоветской республики. По оценкам экспертов, собственные нужды Белоруссии в нефти составляют около 6 млн тонн. При этом постсоветская республика добывает на своей территории около 1,6 млн тонн нефти, которую экспортирует в сыром виде в Германию. Импорт сырой нефти из России в четыре раза превышает объём внутренних потребностей Белоруссии.