Москва, 26 января, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что слова советника президента Российской Федерации по вопросам развития интернета Германа Клименко об ограничении всемирной паутины в России — это его частное мнение. Об этом сегодня, 26 января, Песков заявил журналистам на просьбу прокомментировать высказывание Клименко.

Сетевые кабели

Напомним, Клименко прочитал лекцию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации под названием «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество».

Говоря об устранении информационных угроз, Клименко заявил, что единственный путь — это ограничение интернета по китайскому образцу.

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — пояснил Клименко.

Напомним, курс лекций «Армия и общество» проходит в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Цель курса — расширение универсальных и общепрофессиональных компетенций военнослужащих для организации взаимодействия армии и общества.

В Кремле однако поспешили не отождествлять лекцию Клименко с официальной позицией властей в вопросе интернета. «В данном случае речь идёт о частной экспертной точке зрения», — сказал пресс-секретарь Песков.