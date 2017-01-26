Астрахань, 27 января, 2017, 01:45 — ИА Регнум. В Астраханской области бывший заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности области Юрий Тужилкин не смог доказать в суде свою непричастность к коррупционному преступлению. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 27 января, вина чиновника была полностью доказана как в ходе следствия, так и процессе рассмотрения уголовного дела.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

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Астраханского замминистра сельского хозяйства будут судить за взятку

Обвинили бывшего заместителя главы ведомства в получении взятки в значительном размере. На сделку с законом чиновник пошел в июле 2016 года, когда согласился помочь обратившегося к нему индивидуальному предпринимателю в решении вопроса о формировании рыбоводных хозяйственных участков. За свои услуги замминистра затребовал у коммерсанта 50 тыс. рублей.

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Взятку от предпринимателя Тужилкин получил прямо в своем рабочем кабинете в августе, а месяц спустя он был задержан сотрудниками полиции. Дело рассматривалось в Кировском районном суде. Бывшему заместителю министра сельского хозяйства и рыбной промышленности области за назоконную наживу придется заплатить крупный штраф — 950 тысяч рублей. Кроме того, суд на три года лишил экс-чиновника права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле прошлого года суд признал виновной в получении крупной взятки — более 2 млн рулей — экс-министра социального развития Астраханской области Екатерину Лукьяненко. Чиновницу приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 52 млн рублей. А в последние дни 2016 года состоялся обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя министра ЖКХ Астраханской области Михаила Гайворонского. За превышение служебных полномочий он должен заплатить 150 тыс. рублей. Также в течение двух лет он не сможет работать на госслужбе.