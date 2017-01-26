Астрахань, 27 января, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Региональное отделение Партии народной свободы снова получило отказ в проведении референдума о прямых выборах глав муниципальных образований в Астраханской области. Решение отклонить заявку партийцев было принято депутатами областной думы накануне, на очередном заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. За это проголосовало большинство народных избранников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парнас

Буквально в последние дни прошлого года предложение «парнасовцев» по проведению референдума поддержал областной избирком — единогласно. Ходатайство о регистрации инициативной группы избирательная комиссия направила в Законодательное собрание Астраханской области.

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Референдум за прямые выборы в Астрахани не дошёл до думы

Напомним, это далеко не первая попытка членов регионального отделения «Парнаса» добиться проведения референдума по проекту закона «Об избрании главы муниципального образования «город Астрахань», глав муниципальных районов Астраханской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления». Первая заявка была отклонена облизбиркомом 18 сентября 2015 года из-за неправильного оформления документов.

В прошлом году 18 июля Парнас направил соответствующее предложение в областную думу. Два раза Заксобрание отказывало партии в проведении референдума. 8 сентября 2016 года облизбирком вновь направил предложение Парнаса в региональной парламент, однако депутаты сочли, что вопросы для референдума не соответствуют законодательству.

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Как сообщало ИА REGNUM, от прямых выборов мэра в Астрахани отказались осенью 2014 года. Закон, согласно которому главу областного центра с полномочиями спикера городского собрания избирают из своих рядов депутаты, был принят в ноябре. В тот же год заявление о проведении подобного референдума было подано лидером астраханского отделения партии «Справедливая Россия» Олегом Шеиным. После отказа, оппозиционер не оставил попытки добиться проведения в Астрахани референдума «За всенародные выборы». Документы на проведение плебисцита он неоднократно подавал в облизбирком и в 2015 году. Позднее эстафету подхватили местные «парнасовцы».