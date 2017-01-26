Москва, 26 января, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил характеристики нового многофункционального истребителя МиГ-35, испытания которого начались 26 января в подмосковных Луховицах, сообщают «Известия».

Migavia.ru Новый многофункциональный истребитель МиГ-35

Летные испытания нового многофункционального истребителя МиГ-35 начались 26 января в Луховицах на производственном комплексе корпорации «МиГ».

В режиме видеосвязи за процессом наблюдал президент России Владимир Путин, который высоко оценил характеристики и потенциал новой боевой машины.

«Это действительно интересная, уникальная машина. Очень рассчитываю и на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной», отметил Владимир Путин.

Согласно госпрограмме развития вооружений, испытания истребителей МиГ-35 должны завершиться в 2017 году, а в 2018 году могут начаться поставки нового боевого самолета в ВКС России.

По заявлениям разработчиков, конструкция МиГ-35 рассчитана на его оснащение как уже проверенным, так и перспективным оружием типа лазерного.

Новый истребитель в полтора раза превосходит своего предшественника МиГ-29 по радиусу действия. Новую воздушную машину отличает встроенность в состав бортового радиоэлектронного оборудования информационно-прицельных систем пятого поколения, а также оснащенность современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что МиГ-35 разработан на основе технических решений, ранее примененных при постройке палубных истребителей МиГ-29К, а также его оснащение навигационной системой БИНС-СП2, разработанной на базе систем для авиации корабельного базирования

Представители корпорации «МиГ» особо подчеркивают, что им удалось повысить надежность основных узлов самолета и добиться удешевления стоимости эксплуатации истребителя в 2,5 раза по сравнению с МиГ-29.

МиГ-35 будет вооружаться различными комплексами управляемых ракет средней и малой дальности, корректируемыми бомбами и широким спектром неуправляемого авиационного вооружения. Девять точек внешней подвески позволят применять различные комбинации оружия.

Истребитель имеет встроенную 30-миллиметровую пушку ГШ-30−1. Новые истребители могут оснащаться различными двигателями, включая двигатели РД-33МК со всеракурсным отклоняемым вектором, обеспечивающие истребителю сильное преимущество в ближнем маневренном бою.

Сообщается, что некоторые модификации МиГ-35 могут быть предложены зарубежным покупателям.