Санкт-Петербург, 26 января, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Заморозки в Санкт-Петербурге сменились потеплением и ледяным дождем, из-за чего на дорогах образовался сильный гололед. Особенно сильно ледяной дождь затронул Пушкинский, Колпинский и Фрунзенский районы города. На усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями также перешли все дорожные ремонтно-строительные управления в районах Ленинградской области. Об этом сегодня, 26 января, ИА REGNUM сообщили в региональных администрациях.

Betsy Weber Ледяной дождь

В настоящее время дорожные рабочие в Петербурге обрабатывают песком и песко-соляной смесью пешеходные дорожки и проезжую часть — работает около 150 пескоразбрасывающих машин, а где машинам не добраться — дворники. Как сообщили корреспонденту агентства в комитете, проивогололедная обработка началась «после 16:00 — сразу, как поступили первые сигналы». «Результаты работы по ликвидации гололеда будут рассмотрены на вечернем совещании в комитете по благоустройству», — отметили в городском комитете по благоустройству.

В свою очередь, комитет по дорожному хозяйству Ленобласти дал поручение проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна. Всего за день на областные дороги вышло 358 единиц спецтехники, от снега и наледи очищено 3 тысячи километров региональных дорог, на что потребовалось почти 43 тонны соли. Опасные участки дорог обработали противогололедной смесью, сообщили агентству в пресс-службе областного правительства.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о десятках массовых ДТП на юге города в результате гололеда. Так, по данным очевидцев, на пересечении Волхонского и Киевского шоссе столкнулось порядка 40−50 автомобилей. В других местах на юге города произошло не менее 30 аварий, половина из которых на Софийской улице, пишут свидетели происшествий в соцсетях.

Только в Пушкинском районе города «из-за резко изменившихся погодных условий» произошло около 86 ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области. В дорожной полиции отметили, что все аварии имеют незначительный характер, движение не перекрывалось, но на место происшествий направлены дополнительные экипажи.

«Когда посыпали реагентами нормально, то столько аварий не было», — возмущенно пишут горожане.

«…из колеи не выехать. Машина боком едет, тормозить не реально», — рассказал свои впечатления о дорожной ситуации в Петербурге другой пользователь соцсети.

Между тем, по прогнозу синоптиков, мокрый снег и ледяная морось сохранятся и в ближайшие часы. Ночью температура воздуха будет держаться около нуля градусов, а днем обещают от нуля до +2 градусов. На дорогах сохранится сложная обстановка. МЧС призывает водителей снизить скорость, держать дистанцию, и ни в коем случае не совершать рискованных маневров.