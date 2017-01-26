Калуга, 26 января, 2017, 19:59 — ИА Регнум. 42-летний гражданин Белоруссии, проживающий в калужском городе Медынь, обвиняется следственными органами в истязании своей 11-летней дочери. Как сообщил 26 января корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Максим Козлов, с мая по октябрь 2016 года, обвиняемый в воспитательных целях, систематически избивал ребенка ремнем, шнуром, кулаком и полотенцем, оставляя кровоподтеки на различных частях тела ребенка. Он также заставлял девочку ежечасно колоть свое тело иглой. Отец-садист словесно оскорблял маленькую девочку, причиняя дочери помимо физических и психические страдания.

Насилие

На синяки и ссадины девочки обратили внимание учителя школы, которые немедленно сообщили об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время сбор доказательств совершенного преступления завершен. Обвиняемый мужчина ознакомился с материалами уголовного дела, но свою вину не признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Домашнему тирану грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Пока он лишен родительских прав. Сейчас девочка проживает у родственников.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2016 году следователями калужского регионального СКР было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе три факта причинения тяжкого вреда здоровью детям.