Берлин, 26 января, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Турцию с официальным визитом в начале февраля, сообщает 26 января Reuters.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

Встреча Ангелы Меркель с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом запланирована на 2 февраля. Затем канцлер Германии отправиться на Мальту, чтобы принять участие во встрече лидеров Европейского Союза.

Напомним, отношения между Германией и Турцией имеют долгую историю. В последнее время они обострились. Первым толчком к этому послужило признание германской стороной геноцида армян турками в 1915 году. Еще одним фактором стала немецкая озабоченность массовыми арестами в Турции после неудавшегося переворота.

Ранее Эрдоган обвинил власти Германии в том, что они укрывают террористов, и за это «будут осуждены историей».

Власти Германии отказались экстрадировать лиц, подозреваемых Турцией в причастности к неудавшемуся военному перевороту, предпринятому в Турции в июле прошлого года.