Берн, 26 января, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Третий год подряд в Швейцарии фиксируют снижение числа мигрантов, прибывших в страну, сообщает 26 января Reuters.

Беженцы

В 2016 году в Швейцарию приехали около 143 тыс. мигрантов, почти на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Одновременно с этим страну покинули 78 тыс. иностранцев, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

В прошлом году чистая иммиграция снизилась на 15% по сравнению с 2015 годом и составила около 60 тыс. человек, согласно данным Государственного секретариата по вопросам миграции.

Напомним, в предыдущие годы Швейцария, не являясь членом ЕС, стала ключевой транзитной страной для мигрантов, которые пересекают Средиземное море, высаживаются в Италии и отправляются оттуда в Германию и страны Скандинавии.