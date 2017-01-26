Ханты-Мансийск, 26 января, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В Югре состоится концерт-посвящение в память о жертвах авиакатастрофы самолета ТУ-154 25 декабря 2016 под Сочи. Мероприятие запланировано на воскресение, 29 января, на сцене органного концертного зала «Югра-Классик» Ханты-Мансийска, сообщается на сайте концертно-театрального центра «Югра-Классик».

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

Напомним, на борту самолета ТУ-154 находились 92 человека — военнослужащие, члены экипажа, журналисты, а также артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Среди погибших в авиакатастрофе была уроженка Югры Дарья Трофимова.

Концерт-посвящение представит руководитель и главный дирижер Духового оркестра Югры Сергей Свиридов. Прозвучат классические произведения Иоганна Баха и Астора Пьяццоллы.