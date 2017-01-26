Ставрополь, 26 января, 2017, 19:12 — ИА Регнум.



Детская бутылка

В Ставропольском крае началось расследование по факту смерти девятимесячной девочки, которой, по словам родственницы, не был обеспечен должный уход. Телепередача о трагедии вышла на одном из центральных каналов 26 января.

Прабабушка погибшей девочки во время эфира обвинила в смерти девятимесячной девочки ее родителей. Девочка умерла в городе Буденновске в октябре 2016 года.

Прабабушка рассказала, что накануне смерти мать обварила лицо и тело ребенка при купании. Ребенок получил сильные ожоги, но родители не стали обращаться к врачам. Это и привело к гибели девочки.

Ранее девочка также получала различные травмы, но должного лечения не было.

Женщина утверждает, что родители не обеспечивали ребенку ухода, поскольку хотели избавиться от него.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что в семье, о которой идет речь, воспитывается еще один малолетний ребенок, тоже девочка. Это делает еще более необходимым проведение расследования обстоятельств гибели ребёнка.

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Евгений Шаповалов потребовал возбуждения уголовного дела по данному факту в отношении матери девочки по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Он потребовал дать уголовно-правовую оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также назначил проверку служебной деятельности руководителя, заместителя и следователя Буденновского отдела регионального управления СКР, по вине которого до сих пор не было возбуждено уголовное дело в отношении матери умершей девочки.

Одновременно в Ставропольском крае вынесен приговор по делу об оставлении матерью другой девятимесячной девочки в опасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ставрополья, 34-летняя местная жительница, будучи в нетрезвом состоянии, оставила девятимесячную девочку дома и ушла к знакомым более чем на двое суток.

С ребенком остался дома знакомый ей мужчина, отрицательно характеризующийся по месту жительства, злоупотребляющий спиртными напитками и наркотическими средствами. Он не уследил за ребенком. Девочка упала на пол и получила травмы. Ее пришлось госпитализировать.

Женщину осудили к штрафу в сумме 10 тыс. рублей. Она лишена родительских прав, а девочка передана под опеку в другую семью.