Санкт-Петербург, 26 января, 2017, 19:14 — ИА Регнум. На пересечении Волхонского и Киевского шоссе в южной части Санкт-Петербурга из-за гололеда произошли многочисленные ДТП. По данным очевидцев, в общей сложности столкнулось по меньшей мере 40−50 автомобилей.

Https://vk.com/spb_today ДТП на юге Петербурга. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

В других местах на юге города произошло не менее 30 аварий, половина из которых на Софийской улице, пишут свидетели происшествий в соцсетях.

«На Киевском шоссе асфальт как каток, много аварий. 40−50 машин. В основном мелкие», — написал один из очевидцев в популярной группе в соцсети.

«Сейчас ехал 40 км/ч из Пушкина в Колпино, на дороге корка льда, несколько авто в кюветах. Аккуратнее», — добавил другой горожанин позднее.

«30 минут назад там проезжал, жесть, не повезло людям, 26 машин насчитал», — сообщил еще один свидетель случившегося.

Пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» отметили на карте пять аварий на Волхонском шоссе. «Четыре аварии на развязке Волхонского и Киевского шоссе на мосту и одна на спуске. Очень скользко. Пробка», — констатировали очевидцы в соцсети.

«Я насчитал 15 ДТП от КАД до Колпино, на Софийской», — добавляет горожанин свой комментарий дорожной обстановки в Петербурге.

Один из петербуржцев насчитал 31 аварию на юге города. Тяжелая ситуация и в пригородах

«Машины разъехались по кюветам на Ям-Ижорском шоссе из Пушкина в Колпино, очень скользко, на дороге корка льда, будьте аккуратны», — пишет свидетель еще одной аварии.

Петербуржцы жалуются, что в этой части города прошел ледяной дождь, поэтому на дорогах очень скользко. При этом, сетуют горожане, МЧС не оповестило о сложных погодных условиях.