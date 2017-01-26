Тюмень, 26 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. На выборы депутатов Тюменской областной думы шестого созыва, которые прошли в сентябре 2016 года, было затрачено 392 млн 160 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам областного парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Выборы депутатов Тюменской облдумы проходили, помимо области еще и в автономных округах — Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском. Численность избирателей — 2,5 млн человек. На выборах были задействованы 64 территориальные, 2062 участковые избирательные комиссии, на которых работали почти 17 тыс. 840 членов избиркомов с правом голоса.

Из выделенных 395 млн 800 тыс. рублей в бюджет округа удалось вернуть 3,5 млн рублей, благодаря экономии путем проведения конкурсных процедур.

Большая часть потраченной суммы, 307 млн 521 тыс. рублей, ушла на оплату труда членов избиркомов. Остальное — расходы на печатную продукцию, связь, канцелярию, оплату командировок, транспорта, оборудования, информирование избирателей и прочее.

Игорь Халин отметил, пока не сдан последний финансовый отчет выборы считаются неоконченными. Некоторые кандидаты и партии за отсутствие завершающего отчета были оштрафованы — составлено 15 протоколов, а нарушители избирательного регламента получили крупные штрафы в размере от 20 до 50 тыс. рублей.