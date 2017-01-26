Радио REGNUM: второй выпуск за 26 января
Москва, 26 января, 2017, 18:45 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Президент США Дональд Трамп намерен создать зоны безопасности в Сирии. Реакция Кремля;
- Украина требует право голоса на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа;
- Виктория Нуланд покидает Госдепартамент США;
- Президент Мексики осудил указ Трампа о строительстве стены между государствами;
- Власти Эгейских греческих островов попросили руководство Евросоюза ускорить запуск пилотной программы по безвизовому въезду туристов с территории Турции. Новые правила могут коснуться и россиян.