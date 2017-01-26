Москва, 26 января, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Госдуме намерены отменить «час голосования», а также отказаться от обсуждения законопроектов во втором чтении и в третьем в один день. Соответствующие предложения комитета Госдумы по регламенту обсудит Совет Думы.

Kremlin.ru Заседание Государственной Думы

Сейчас по тем законопроектам, которые ответственным комитетом рекомендованы к принятию, Госдума голосует сразу, а законопроекты, которые предлагается отклонить, переносятся на «час голосования», который проходит в 17:00 мск. Предлагается голосовать по итогам обсуждения каждого законопроекта.

Для улучшения качества работы над инициативами предлагается отказаться от практики принятия законопроекта сразу во втором и в третьем чтениях. Сейчас такая практика станет возможна только по решению Совета Думы.

Кроме того, согласно предложениям комитета, Совфед будет получать из Госдумы не только пакет документов по принятым законам, но и информацию правительства РФ о принятии нормативно-правовых актов.