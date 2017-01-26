Вашингтон, 26 января, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распорядился заморозить перевод Палестине $221 млн, который был одобрен Бараком Хуссейном Обамой в последний день его президентства. Об этом сегодня, 26 января, пишет издание Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве Палестинской автономии.

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Сообщается, что администрация Трампа проинформировала власти Палестины о приостановке транша в размере $221 млн, который был одобрен предыдущим президентом США Бараком Обамой. Оказывается, администрация Обамы тайно утвердила этот транш 20 января — в последний день своей работы.

Официальный Вашингтон уведомил премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу, что в ближайшее время денежные средства не будут переданы.

С какой целью был осуществлен этот перевод и для чего предназначались средства, не уточняется.