Берлин, 26 января, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В Германии забили более 15 тыс. индеек из-за новой вспышки птичьего гриппа H5N5 на севере страны, сообщает 26 января Reuters.

NadineDoerle Индюк

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на птицеферме сельского района Штайнбург. Позже обнаружили еще две вспышки вируса H5N5, согласно заявлению министерства сельского хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в восточной федеральной земле Бранденбург на ферме сельского района Даме-Шпреевальд отбраковали 48 тыс. индеек. В крови домашних птиц обнаружили вирус H5N8.

Вирус птичьего гриппа гораздо в меньшей степени затронул птицефермы в Германии, чем во Франции, где пришлось отбраковать около 800 тыс. уток после того, как вспышки птичьего гриппа были зафиксированы на юго-западе страны. Согласно недавним заявлениям министерства сельского хозяйства Франции, ситуация с птичьим гриппом начала стабилизироваться.