Нью-Дели, 9 апреля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Индии в ходе спецоперации в городе Шопиан индийской союзной территории Джамму и Кашмир ликвидировали четырех террористов. Об этом 9 апреля сообщает полиция страны.

Уточняется, что столкновение с боевиками началось вечером 8 апреля после того, как подразделения индийской армии и полиции оцепили район Джан-Мохалла, получив сообщение о присутствии там террористов.

При этом в результате возникшей перестрелки трое боевиков погибли и было ранено четверо правоохранителей. Еще два террориста забаррикадировались в одном из домов и в ходе операции один из них был убит.

Также указывается, что среди данной группы боевиков был лидер террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ансар Газват-уль-Хинд. Спецоперация продолжается и в ходе нее в городе отключен интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили в Мозамбике 12 иностранцев.