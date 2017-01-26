Липецк, 26 января, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В Липецкой области суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Городская управляющая компания «Капитал». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, мужчина обвиняется в крупном мошенничестве в сфере ЖКХ.

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По версии следствия, гендиректор ООО «Городская управляющая компания «Капитал», которое обслуживало многоквартирные дома в Липецке, для сбора коммунальных платежей с населения создал подконтрольную ему же организацию ООО «Расчетно-вычислительный центр». За два с лишним года деятельности на расчетные счета организаций от курян поступило более 21 млн рублей, но до поставщиков ресурсов деньги не дошли. Почти половину от данной суммы обвиняемый потратил на собственные нужды.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере».

Обвиняемый отрицал свою вину, но под тяжестью доказательств признался в содеянном. На имущество родственников обвиняемого, приобретенного на похищенные деньги, наложен арест, а липецким поставщикам ресурсов перечислена часть похищенных денежных средств.

Материалы уголовного дела, составившего 38 томов, направлены для судебного разбирательства. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.