Симферополь, 26 января, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Посетители симферопольского многофункционального центра выломали двери в зал МФЦ. По словам сотрудников центра, давку перед входом в МФЦ по адресу проспект Кирова, 41 спровоцировали «торговцы талонами». В причинах конфликта разбираются сотрудники полиции, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Виктор Мараховский Очередь

«В настоящее время сотрудники полиции всё ещё находятся на месте, проводят проверку и разбираются в случившейся конфликтной ситуации», — сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Как сообщила «Крымскому информационному агентству» директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова, конфликт и давку перед входом в МФЦ спровоцировали «лица, которые зарабатывают на торговле талонами для получения услуг МФЦ в части Госкомрегистра».

«Двери в МФЦ были снесены, и зал был заполнен посетителями, что не позволило начать выдачу талонов. Даже был слышан звук электрошокера, в толпе слышались разряды», — рассказала Макарова.

По её словам, с утра на месте дежурила частная охрана и наряд полиции, но они не смогли справиться с ситуацией. По вызову к МФЦ приехал усиленный наряд полиции, они вывели посетителей из зала центра по предоставлению услуг. «Поскольку имуществу нанесён вред — повреждены терминалы выдачи электронных талонов и двери — сегодня МФЦ работать не будет. С завтрашнего дня учреждение начнёт работу в штатном режиме», — сообщила Ольга Макарова.

Очереди в крымские МФЦ возникают из-за желания крымчан перерегистрировать по российским законам свою недвижимость в Госкомрегистре. При этом, необходимостью эта процедура является только для граждан, совершающих сделки с недвижимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ОНФ отмечали, что в Крыму в МФЦ не так уж и много услуг и нужно наполнять созданные центры «по содержанию».

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