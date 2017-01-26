Москва, 26 января, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин надеется, что истребитель МиГ-35 значительно усилит российскую армию. Начались испытания истребителя.

Ralf Roletschek МиГ-35

«Очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной, наши Военно-воздушные, Военно-космические силы», — отметил глава государства в ходе видеоконференции.

По мнению Путина, «самолет имеет хороший экспортный потенциал». Президент отметил, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29 и создана хорошая инфраструктура для использования этого истребителя.

Новый истребитель обладает улучшенными характеристиками, оснащен самым современным вооружениям, способен сопровождать от 10 до 30 целей.